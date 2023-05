Zelensky overlegt in Den Haag met premier Rutte en geeft speech

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt donderdag een bezoek aan Den Haag. Hij spreek daar onder anderen met premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren van Defensie, meldden ingewijden.

Verder geeft de president een toespraak met de titel ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne”. Daarbij zal ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn. Ook staat een ontmoeting met Kamerleden op de agenda.

Zelensky gaat ook langs bij het Internationaal Strafhof. Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld maar ook met marechaussees die zoeken naar bewijzen van misdaden in Oekraïne.

Het ICC kondigde in maart aan dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het onwettelijk deporteren van kinderen en het overbrengen van hen van Oekraïens grondgebied naar Rusland.

Bij talkshow Op1 liet de Amsterdamse politiechef Frank Paauw doorschemeren dat Zelensky in ieder geval niet aanwezig zal zijn bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Volgens Paauw zou dat met het oog op de veiligheid een “heel ingewikkelde exercitie” worden vanwege het aantal mensen dat naar de Dam toekomt.