CBR ziet gemiddelde wachttijd voor praktijkexamen dalen

Mensen die hun rijbewijs willen halen, hoeven volgens het CBR minder lang te wachten op hun praktijkexamen dan vorig jaar. De gemiddelde wachttijd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is sinds de piek in april vorig jaar afgenomen van ruim 22 weken tot ongeveer 16 weken in april dit jaar. Dit meldt het CBR in het jaarverslag van 2022. De wachttijd is volgens de woordvoerster nog steeds “relatief hoog”.

Door de coronalockdowns in 2020 en 2021 konden veel leerlingen een tijdje niet afrijden of rijlessen volgen. Na de lockdowns moesten mensen daarom langer wachten voor hun rijexamen. Die wachttijd is nu onder meer korter omdat het CBR meer examinatoren heeft. Sinds maart 2021 zijn er 130 nieuwe examinatoren bij, ruim 80 doen al praktijkexamens. De overige 50 zijn hier na de zomer klaar voor.

Toch is er nog steeds een tekort, zegt een woordvoerder van het CBR. Begin april is een nieuwe wervingscampagne gestart om later dit jaar twee klassen examinatoren op te leiden. “We breiden uit, maar er is ook uitstroom. Veel sollicitatiegesprekken voor nieuwe examinatoren zijn gaande.” Vorig jaar werkten in totaal ongeveer 670 examinatoren bij het CBR.

De wachttijd is volgens de zegsman ook korter omdat examinatoren in de avonden, weekenden en op feestdagen hebben gewerkt. Gepensioneerde examinatoren zijn ook weer aan de slag gegaan.

Vorig jaar zijn meer dan 750.000 praktijkexamens gedaan bij het CBR, ruim 100.000 meer dan het jaar daarvoor. Ook het aantal theorie-examens is hoger. Vorig jaar legden leerlingen meer dan een miljoen theorietoetsen af. Een record, aldus het CBR. Dat is te danken aan de inhaalslag na de coronalockdowns. Afgelopen jaar is de achterstand bij de theorietoetsen weggewerkt. Dit jaar wil het CBR dit ook doen bij de praktijkexamens.