Chinese vicepresident Han Zheng komt naar Nederland

De Chinese vicepresident Han Zheng brengt een bezoek aan Nederland, na het bijwonen van de officiƫle kroning van koning Charles in Engeland. Ook gaat hij naar Portugal, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Op uitnodiging van de regeringen van Portugal en Nederland, brengt vicepresident Han Zheng van 7 tot en met 12 mei een bezoek aan beide landen”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie. Er zijn geen verdere details over de reis gedeeld. Han is op 6 mei in ieder geval in Londen, waar hij president Xi Jinping zal vertegenwoordigen.

Het is Hans eerste bezoek aan Nederland sinds hij twee maanden geleden werd aangesteld als de nieuwe vicepresident. Hij vervulde voorheen de functie van vicepremier en was eerder burgemeester van Shanghai toen Xi daar de partijchef was. Nederlandse bewindslieden reizen later dit jaar vermoedelijk nog naar China.