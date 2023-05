De Croo: België werkt aan nieuw militair steunpakket Oekraïne

België bereidt een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne voor, zegt premier Alexander de Croo op een persconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en premier Mark Rutte. Hoe het pakket eruit gaat zien zei De Croo niet. Wel zegde hij toe om 200 miljoen euro aan bevroren Russische tegoeden daarvoor te gebruiken.

De Europese Unie werkt aan een “legaal kader” waardoor het geld daadwerkelijk in beslag kan worden genomen en gegeven aan Oekraïne, brengt De Croo in herinnering. Maar juristen zien daartegen nog allerlei bezwaren. De Croo vindt het moreel wel uit te leggen dat België geld afpakt van vermogende Russen, aangezien het Rusland is dat de verwoestingen in Oekraïne aanricht.

Zelensky zegt alles te kunnen gebruiken qua financiële steun. “Onze scholen zijn verwoest, onze universiteiten, ons elektriciteitsnet, onze infrastructuur. Voor herstel hebben we geld nodig.” Wel wijst hij erop dat er volgens de Wereldbank ongeveer 400 miljard euro nodig is voor de wederopbouw van Oekraïne.

Volgens De Croo is het “nu onze beurt om Oekraïne te helpen met een einde te maken aan de illegale bezetting”. De Belgische premier noemde de timing van de ontmoeting met Zelensky, een dag voor Bevrijdingsdag, “symbolisch”.

Er is volgens De Croo “geen enkele twijfel” dat België steun zal blijven leveren aan Oekraïne. Critici klagen dat België binnen Europa niet vooroploopt met bijvoorbeeld de levering van wapens.