Hoekstra benadrukt bereidheid om oorlogstribunaal te huisvesten

Wopke Hoekstra heeft donderdag tijdens het bezoek van president Zelensky benadrukt bereid te zijn de verantwoordelijken van de oorlog in Oekraïne in Nederland te berechten. Eind vorig jaar zei de minister van Buitenlandse Zaken ook al zo’n tribunaal te willen huisvesten. Volgens hem lopen internationaal discussies over hoe dat precies vorm moet worden gegeven.

Hoekstra zegt dat er een coalitie is gevormd van verschillende landen om te zorgen dat dit tribunaal er komt. Volgens de minister vindt men het logisch dat het tribunaal in Den Haag komt. “Men ziet Den Haag als stad voor vrede en recht”, aldus de minister. Maar de locatie is volgens hem uiteindelijk secundair, een andere locatie zou ook kunnen. “Wij willen dat aan het einde van de rit sprake is van gerechtigheid”, aldus de minister.

Het is mogelijk dat het tribunaal wordt opgericht terwijl de oorlog nog gaande is, zegt Hoekstra. Maar dit soort trajecten duren volgens hem altijd veel langer “dan je graag zou willen”. Hij vindt dat het tribunaal zo breed mogelijk in de wereldgemeenschap omarmd moet worden. “Niet alleen in Europa, maar ook in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Dit gaat ons allemaal aan.”