Hogere bierprijs stuwt resultaten grootste brouwer ter wereld

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, profiteert flink van de prijsverhogingen die het bedrijf heeft kunnen doorvoeren. De maker van merken als Bud, Hertog Jan, Jupiler en Leffe verkocht in het eerste kwartaal 0,9 procent meer bier en andere dranken, maar zag zijn opbrengsten met wel meer dan 13 procent oplopen. Ook de winst ging omhoog.

Zelfs schrijft de grote rivaal van Heineken zijn succes onder meer toe aan groei bij zijn internationaal grootste merken. Budweiser kende bijvoorbeeld een sterke groei mede dankzij de terugkerende vraag in China en een toenemende populariteit in India. Ook bij Stella Artois en Corona gingen de opbrengsten duidelijk omhoog.

Verder werd met alcoholvrij bier ruim 30 procent meer omzet behaald. In de Verenigde Staten deed Budweiser Zero het goed en in Canada Corona Cero. Ook sommige andere dranken dan bier, die AB InBev in zijn assortiment heeft, zorgden voor meer inkomsten. In Braziliƫ zwengelde de vraag naar het drankje Beats bijvoorbeeld flink aan tijdens het carnaval. Dit zorgde voor een opbrengstengroei van meer dan 75 procent.