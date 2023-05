Inspecteur NVWA aangevallen op terrein illegale fokker in Eersel

Een inspecteur van de NVWA is begin vorige week aangevallen op het terrein van een hondenfokker in Eersel, zo bevestigt een woordvoerder van de autoriteit na berichtgeving van BN De Stem en het Eindhovens Dagblad. De woordvoerder spreekt van “een triest dieptepunt”.

Wat er precies is voorgevallen wil hij niet zeggen. Hij bevestigt wel dat de inspecteur niet is aangevallen door de fokker zelf maar door een andere hondenfokker die op het terrein was. Tijdens de inspecties hangt er vaker “een sfeer van intimidatie en soms ook agressie”, zegt de NVWA. Hij noemt een en ander “volstrekt onacceptabel”.

De inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was op bezoek bij de fokker, om te controleren hoe zijn honden het maken. De man mag eigenlijk geen hondenfokkerij hebben, omdat hij niet de juiste vergunning heeft. De NVWA komt toch geregeld controleren, “omdat we de honden daar natuurlijk niet laten verslechteren of doodgaan”, aldus de woordvoerder. De man heeft “veel te veel honden” voor de locatie. Inmiddels heeft hij wel iets meer ruimte gemaakt, maar de NVWA “houdt de situatie nauwlettend in de gaten”.

De inspecteur heeft aangifte gedaan, zegt de NVWA-woordvoerder. Vanaf nu zal de autoriteit niet meer zonder politiebegeleiding naar het terrein gaan.

De fokker uit Eersel kreeg deze week nog een dwangsom van de gemeente. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State mag de man geen honden meer fokken en verhandelen. Hij trekt zich daar echter niet veel aan, want ondanks inmiddels zes dwangsommen van 2500 euro per stuk weigert de fokker te vertrekken.

Bedrijfsleider Stephanie Dul van de Eerselse fokkerij Kwispel enzo bevestigt dat “er een voorval is geweest”. Maar daar was alleen de man bij betrokken die op bezoek was bij de fokkerij. “Daarvoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.” Zij ontkent dat er sprake is van een sfeer van intimidatie en agressie. “Ik werk met iedere controle mee. Ik begrijp dat er controles moeten plaatsvinden.” Door alle negatieve berichtgeving worden er volgens haar al een tijd geen honden meer verkocht. “We worden zo vaak door de mangel gehaald dat het water ons intussen tot aan de lippen staat.” Daardoor slaagt de fokker er niet in naar elders te vertrekken, zegt ze.