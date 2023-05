Internationaal Strafhof bedankt Zelensky voor medewerking

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagochtend bijgepraat over het huidige werk van het strafhof. Ook heeft het ICC Oekraïne bedankt voor het meewerken aan de opening van een kantoor van het hof in Oekraïne. Dat zegt het strafhof in een persbericht over het bezoek van Zelensky.

Zelensky werd verwelkomd door de president van het strafhof, Piotr Hofmański, and ICC-griffier Osvaldo Zavala Giler. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de rol van het ICC “in zorgen voor gerechtigheid in Oekraïne”. Verder benadrukte hij het belang van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het strafhof.

Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld, maar ook met marechaussees die zoeken naar bewijzen van misdaden in Oekraïne.