KNMI: code geel op Bevrijdingsdag om onweer

Op Bevrijdingsdag, vrijdag, is vanaf ongeveer 14.00 uur in de middag code geel van kracht, meldt het KNMI. De waarschuwing wordt gegeven omdat er onweer wordt verwacht, waarbij er sprake is van windstoten tot 60 kilometer per uur.

Ook is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen, zegt het weerinstituut. De waarschuwingscode is van kracht in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. De buien zullen in het westen van het land vanaf het einde van de middag verdwijnen, in het oosten zal dat halverwege de avond zijn.

Vrijdag zijn er in het hele land Bevrijdingsfestivals, nadat premier Rutte in Zwolle het Bevrijdingsvuur heeft ontstoken. In Wageningen wordt het Bevrijdingsdefilé gehouden en de dag wordt afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam.

Code geel betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties waarbij het raadzaam is op te letten, met name als iemand onderweg is. Het KNMI ontraadt mensen om het open water op te gaan of open gebieden, zoals weilanden, te betreden. Bij onweer wordt geadviseerd niet onder bomen te schuilen en uit de buurt te blijven van hoge punten.

Weggebruikers wordt aangeraden langzamer te rijden en grotere afstand te houden tot ander verkeer.