Meer dan 6000 kinderen volgen Kinderherdenking in Madurodam

In Madurodam volgen meer dan 6000 kinderen donderdagavond de Nationale Kinderherdenking (NKH). De interactieve herdenking moet kinderen eraan herinneren dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven “dankzij de offers van anderen”.

Tijdens deze achtste editie van het evenement treedt de 12-jarige violiste Eline op. Zij brengt ook het oorlogsverhaal van haar familie. De Oekraïense zusjes Paulina (14) en Sophia (10) vertellen over hun leven tijdens de oorlog in dat land.

Ook Kinderen voor Kinderen treedt op. Voor het eerst zingt het koor live het herdenkingslied ‘Twee minuten stilte’. Het lied kreeg vorige maand een boze reactie van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Het nummer verwijst volgens het CIDI op geen enkele manier naar de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zei daarop dat die verwijzingen in de videoclip te zien zijn.

Voordat de twee minuten stilte begint, speelt de 13-jarige Otis het laatste trompetsignaal, de zogenoemde taptoe. Hij is de jongste taptoeblazer ooit. Na de twee minuten stilte volgt een stille tocht langs de miniversie van de Dam. Madurodam-burgemeester Mees (16), burgemeester van Den Haag Jan van Zanen en een kind namens Scouting Nederland leggen daar drie kransen neer. Het evenement is ook te volgen via de livestream op nationalekinderherdenking.nl en via TV West. De herdenking duurt van 19.20 uur tot en met 20.15 uur.