Moskou beschuldigt Washington van droneaanval op Kremlin

Moskou denkt dat de Verenigde Staten achter de droneaanval op het Kremlin van woensdag zitten. De Russische regering zegt dat “beslissingen over zulke terroristische daden in Washington worden genomen, niet in Kyiv”. Oekraïne en de VS zeiden eerder al niets met de aanslag te maken te hebben en houden er zelfs rekening mee dat de aanval in scene is gezet.

Moskou kwam niet met bewijzen voor de betrokkenheid van Oekraïne of de VS, maar woordvoerder Dmitri Peskov noemde hun ontkenning “totaal bespottelijk”.

Het Kremlin beschouwde de droneaanval als een moordaanslag op president Vladimir Poetin, die op dat moment niet aanwezig was in het regeringsgebouw. Poetin werkt donderdag wel gewoon in het Kremlin. Een woordvoerder zegt dat de president “altijd kalm blijft” in dit soort situaties. Er loopt een onderzoek naar de aanslag.

Moskou heeft gezegd terug te zullen slaan, maar houdt nog in het midden wanneer en hoe.