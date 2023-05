Nationale Herdenking op de Dam ordelijk verlopen

In het bijzijn van duizenden mensen is in Amsterdam de Nationale Herdenking gehouden op de Dam. Met een programma werd stilgestaan bij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De plechtigheid verliep rustig. Er was een handvol demonstranten aanwezig met posters om aandacht te vragen voor de situatie in Oeganda, maar zij waren stil tijdens de twee minuten stilte.

In de Nieuwe Kerk sprak schrijver Marcel Möring de 4 mei-voordracht uit. Aansluitend legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Een militaire trompettist blies de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden.

Na het Wilhelmus vertelde de 17-jarige Loewana Weiss uit Enschede het verhaal van haar opa Kobus die de vervolging van de Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog overleefde. “Ik wist niet dat mijn familie rondzwierf tot de oorlog voorbij was. En dat ze het hebben overleefd omdat die SS-officier zo van onze muziek hield. Ik heb mijn pappo, mijn opa, geïnterviewd over de oorlog, hij vertelde daar niet echt over. Ik wist daar niks van. Nu weet ik het wel.”

Na een kranslegging namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen was het woord aan tv- en radiopresentator Dieuwertje Blok. Ze zei onder meer dat herdenken niet passief is. “Het gaat voor mij om de verbinding die je maakt met nu, met de toekomst. Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu, in je eigen land, je eigen buurt.” Vorig jaar hield de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een toespraak, het jaar daarvoor was dat André van Duin.

Na de plechtigheden en toespraken werden kransen gelegd, onder anderen door premier Mark Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna liep de Dam geleidelijk leeg.