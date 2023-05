Nederland schenkt mobiel laboratorium aan ICC

Nederland schenkt een mobiel laboratorium aan het Internationaal Strafhof (ICC). Dat heeft het nodig voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, schrijft defensieminister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer op de dag dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een bezoek brengt aan Nederland.

Het Strafhof heeft behoefte aan een mobiel laboratorium “vanwege de vele locaties waar vermeende oorlogsmisdrijven zijn gepleegd en omdat in de gebieden waar forensische bewijzen worden veiliggesteld en onderzoek wordt gedaan, laboratoria vaak vernietigd zijn als gevolg van de oorlog”, aldus de minister.

Nederlandse marechaussees zijn momenteel in Oekraïne om onder de vlag van het ICC onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Het is de derde keer dat een forensisch en opsporingsteam in het land wordt ingezet. Oekraïne zegt al bewijzen te hebben van duizenden oorlogsmisdaden.

Zelensky bezocht het strafhof in Den Haag eerder op de dag. Hij werd daar bijgepraat over de werkzaamheden van het ICC. Dat vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het onwettig deporteren van kinderen uit Oekraïne naar Rusland.