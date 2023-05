Negen op tien denken dat Poetin nooit voor ICC terecht zal staan

Vrijwel alle Nederlanders denken dat de Russische president Vladimir Poetin nooit voor het Internationaal Strafhof (ICC) terecht zal staan vanwege oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne. Dat blijkt uit enquêteonderzoek van het ANP en Kieskompas.

Zo’n 39 procent van de Nederlanders denkt dat Poetin ‘zeker niet’ vervolgd zal worden door het ICC. Nog eens 49 procent verwacht dat dit ‘waarschijnlijk niet’ zal gebeuren. De groep die vervolging wél verwacht is aanzienlijk kleiner: nog geen 2 procent meent dat Poetin ‘zeker weten’ vervolgd zal worden.

Het ICC vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen de Russische president vanwege de oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne. Het ICC telt ruim 120 lidstaten, maar Rusland erkent het instituut niet.

Lidstaten van het ICC hebben na het arrestatiebevel in principe de verplichting om Poetin op te pakken, mocht hij zich in hun land begeven. Toch is het de vraag of landen zich hieraan willen branden. In Zuid-Afrika, waar Poetin in augustus naartoe zou gaan, heeft dat tot discussie geleid.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht het ICC donderdagochtend als onderdeel van zijn bezoek aan Nederland. Hij was ongeveer een half uur in het ICC. Wat hij daar precies heeft gedaan, is niet bekend.

Het enquêteonderzoek is uitgevoerd tussen 16 april en 3 mei en werd ingevuld door een representatieve groep van ruim 12.000 Nederlanders.