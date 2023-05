Oekraïense president vraagt steun voor lidmaatschap NAVO

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne heeft in een toespraak tot leden van de Eerste en Tweede Kamer om steun gevraagd voor het NAVO-lidmaatschap van zijn land. Ook vroeg hij opnieuw om wapens.

Zelensky zei dat het duidelijk is dat Oekraïne geen lid kan worden zolang er een oorlog gaande is. Maar hij wil wel graag dat de veiligheid van zijn land gegarandeerd wordt. In juli is er een NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Hij vroeg ook opnieuw om wapens. Hij refereerde daarbij nog aan de levering van pantserhouwitsers door Nederland vorig jaar. Nederland leverde vorig jaar voor meer dan een miljard euro aan militair materieel aan Oekraïne.

Ook dankte Zelensky de Kamerleden en Nederland voor alle steun. “Nederland verdedigt vrijheid, de rechtstaat en democratie”, zei hij. Een overgrote meerderheid in het parlement staat achter de uitgebreide steun aan zijn land.

Na het gesprek met de Kamerleden vertrok Zelensky naar het Internationaal Strafhof (ICC). Later houdt hij nog een toespraak en heeft hij een gesprek met premier Mark Rutte en diens Belgische collega Alexander De Croo.