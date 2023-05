Oekraïense president Zelensky vertrokken uit Nederland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vertrokken uit Nederland. Het Nederlandse regeringstoestel met hem aan boord is opgestegen van luchthaven Schiphol. Op de luchthaven waren uitgebreide veiligheidsmaatregelen.

Een verslaggever van het ANP zag een stoet met Zelensky aankomen op Schiphol-Oost. Tegen 19.00 uur vertrok het regeringstoestel.

Zelensky kwam woensdagavond aan in Nederland en had donderdag een uitgebreid programma, met ontmoetingen met onder meer Kamerleden, minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander. Ook bezocht hij het Internationaal Strafhof en de militaire basis in Soesterberg.

Zelensky was de afgelopen maanden vaker in het buitenland. Zo bezocht hij onder meer Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het was zijn eerste bezoek aan Nederland.