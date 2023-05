OM in hoger beroep in strafzaak Haagse ex-wethouder De Mos

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de strafzaak tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. De Mos werd twee weken geleden vrijgesproken in de corruptiezaak waarin hij verdachte was. Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui is door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken.

“Het OM zet deze stap om de wettelijke termijn voor hoger beroep veilig te stellen. Het vonnis wordt op dit moment nog bestudeerd. Het gaat om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact, dit vraagt om een zorgvuldige afweging ten aanzien van het hoger beroep. Hiervoor heeft het OM meer tijd nodig”, aldus het OM.

De rechtbank fileerde in een uitgebreid vonnis alle aantijgingen van het OM. “Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers. Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen”, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geƫist tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Volgens het OM hadden bevriende ondernemers de ex-wethouders geholpen door middel van donaties aan de partij. De wethouders zouden vervolgens de donateurs hebben geholpen bij (nacht)vergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten.