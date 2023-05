Rode Kruis zamelt geld in voor slachtoffers van conflict Soedan

Het Rode Kruis is een actie begonnen om geld in te zamelen voor slachtoffers van het conflict in Soedan, waar een machtsstrijd woedt tussen twee rivaliserende generaals. De hulporganisatie heeft daarvoor Giro 6868 geopend, waar mensen geld naar kunnen overmaken.

De noden in het land zijn hoog en hulp is daarom hard nodig, stelt het Rode Kruis. De organisatie denkt het komende jaar 30 miljoen euro nodig te hebben om getroffenen te helpen.

“Nu straten in slagvelden veranderen en wijken in frontlinies, worden de burgers in Soedan het hardst geraakt”, legt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis uit. “Talloze mensen zijn op de vlucht. We horen van onze hulpverleners dat mensen fysiek en mentaal zijn uitgeput. Ze hebben een tekort aan water, voedsel en geen onderdak. Sommige mensen zijn hun dierbaren kwijtgeraakt en maken zich ontzettend zorgen om hun veiligheid. Hulp is heel hard nodig.”

De humanitaire hulpverlening is volgens het Rode Kruis lastig vanwege het geweld, maar komt langzaam op gang. De organisatie heeft afgelopen weekend voor het eerst medische hulpgoederen naar Soedan gebracht, waaronder verdovingsmiddelen voor operaties, verband en materiaal om te hechten. Ze zijn bestemd voor de ziekenhuizen in hoofdstad Khartoem.

Het Rode Kruis wil de hulp in het land uitbreiden en een tweede vliegtuig sturen met meer medisch materiaal en hulpverleners.

Het conflict tussen de Soedanese krijgsmacht en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) brak halverwege vorige maand uit. Sindsdien zijn honderden mensen om het leven gekomen en duizenden mensen gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties zijn vanwege het geweld meer dan 100.000 mensen naar buurlanden gevlucht.