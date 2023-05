De discussie over het leveren van moderne gevechtsvliegtuigen zoals de F-16 aan Oekraïne is nog niet afgerond, aldus premier Mark Rutte. “Het duurt soms even.” Maar uiteindelijk zijn de tanks ook in Oekraïne gekomen, voegde hij eraan toe.

Er wordt met landen als Denemarken en Verenigd Koninkrijk over dit onderwerp gesproken, zei Rutte. Die herhaalde dat er voor Nederland geen taboe’s zijn als het gaat om leveren van wapens aan Oekraïne.