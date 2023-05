Rutte: op NAVO-top moet duidelijke stap gezet voor Oekraïne

Op de NAVO-top in juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius moet volgens premier Mark Rutte een “duidelijke stap” worden gezet voor Oekraïne, dat lid wil worden van het bondgenootschap. Daar zal de komende vier tot zes weken over worden gesproken, aldus de premier tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne en de Belgische premier Alexander De Croo.

Nederland steunt de NAVO-ambities van Oekraïne, verklaarde Rutte. Het moet in elk geval verder gaan dan de afspraken op de NAVO-top in Boekarest in 2008. Toen kreeg Oekraïne te horen dat het land wel lid mocht worden, maar er werd geen datum aan verbonden.

Zelensky herhaalde dat zijn land lid wil worden van de NAVO. Maar hij zei ook te begrijpen dat dat niet mogelijk is zolang de oorlog met Rusland gaande is. “We zijn realistisch.” Maar Oekraïne moet volgens hem wel direct na de oorlog lid worden. Hij hoopt in Vilnius veiligheidsgaranties voor zijn land te krijgen, zei hij eerder op de dag in een toespraak tot leden van de Eerste en Tweede Kamer.