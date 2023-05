Satellietinstrument heeft 100.000 rondjes om de aarde afgelegd

Satellietinstrument OMI heeft donderdag 100.000 rondjes om de aarde gevlogen. Dat zijn er veel meer dan verwacht, laat het KNMI weten. Het instrument is in 2004 op een NASA-satelliet geplaatst. Oorspronkelijk was het ding gebouwd voor een missie van zes jaar.

Het Ozone Monitoring Instrument (OMI) heeft een enorme afstand afgelegd. Het gaat om bijna dertig keer de afstand tussen de aarde en zon, schrijft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Het KNMI heeft OMI ontwikkeld samen met het Fins Meteorologisch Instituut. Het instrument meet onder meer de dikte van de ozonlaag en verschillende gassen in de lucht, zoals stikstofdioxide.

Omdat OMI nu al zo lang in de lucht is, zijn de data zeer waardevol vanwege de “continue tijdreeks van 2004 tot nu”, aldus het KNMI. OMI heeft zo’n 9 miljard metingen verricht.