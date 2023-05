Tranen bij Oekraïense Zlata (12) na zien Zelensky

Bij de Oekraïense Zlata (12) staan de tranen in de ogen na het zien van haar president Volodymyr Zelensky na het bezoek aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Toen de president naar buiten kwam, riep ze met haar ouders luidkeels “Glorie voor Oekraïne” en “Heel erg bedankt”. Daarop zwaaide Zelensky naar het gezin.

“Dat was geweldig”, zegt Zlata na afloop geëmotioneerd, waarop ze haar moeder, die ook wat tranen wegpinkte, een dikke knuffel gaf. Volgens het meisje, dat als enige van het gezin Engels spreekt, heeft haar moeder het psychisch erg zwaar vanwege de oorlog in hun thuisland. Het zien van de president, die woensdagavond in ons land aankwam, was dan ook een emotioneel moment.

Het gezin is toevallig in Nederland voor een familiebezoek. Ze verblijven in Polen en gaan over twee dagen weer terug. Toen ze hoorden dat Zelensky in Den Haag was, grepen ze hun kans om hem op te zoeken. “We wilden hem graag zien.” Zlata is erg uitgelaten over het zien van de president. “Ik appte net mijn vriendin, wow Zelensky is hier.”

Op de weg voor het Internationaal Strafhof staan ook een paar andere Oekraïners met vlaggen en tekstbordjes met daarop: “No weapons, no Ukraine” (geen wapens, geen Oekraïne) en “Kyiv, not Kiev” en het woord F-16 met zowel de Nederlandse als de Oekraïense vlag erbij. De bordjes zijn gemaakt door de Oekraïense vriendinnen Yana Rudenko (24), die de geel-blauwe vlag om zich heen had geslagen, en Diana Chaban (18). “Ik denk dat hij komt om te praten over wapens”, zegt Rudenko. “Wapens en F16’s redden onze levens. We moeten ons land beschermen. Vandaar onze tekst: geen wapens, geen Oekraïne.”

Toen de vrouwen woensdagavond hoorden dat Zelensky in Nederland is, twijfelden ze geen moment. “We dachten meteen: we moeten hem zien”, vertelt Chaban. De vriendinnen bleven de hele nacht op om de tekstbordjes te maken. “We hebben helemaal niet geslapen”, zegt ze. Hoewel de vrouwen Zelensky alleen vanuit de verte zagen, zijn ze toch heel blij dat ze er waren om hem en zijn gevolg steun te betuigen bij het ICC. “Mensen zwaaiden vanuit de volgauto’s naar ons en gaven een peaceteken”, zag Rudenko. “We willen laten zien dat we moeten volhouden tot er gerechtigheid is.”