Verpleegkundige langer vast om mogelijke rol bij sterfgevallen

De 30-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft besloten het voorarrest van de verpleger met dertig dagen te verlengen, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaten. Die laten in een verklaring weten dat zij zich inzetten om de beperkingen zo kort mogelijk te laten duren. “Op die manier hoopt de verdediging snel een normaal detentieregime voor de cliënt te kunnen realiseren.”

De man uit de Drentse gemeente Noordenveld werkte ten tijde van de coronapandemie als verpleegkundige in het ziekenhuis. Het bestuur van het ziekenhuis deed aangifte bij de politie na een melding. Het opsporingsonderzoek van politie en justitie leidde op maandag 17 april tot de aanhouding van de verdachte.

Hoeveel mensen zijn overleden zegt het OM voorlopig niet, alleen dat het om “meerdere patiënten” gaat en dat er uiterst zorgvuldig onderzoek wordt verricht. Het AD spreekt over betrokkenheid van de verdachte bij de dood van twintig patiënten. Het OM kon dat getal donderdagochtend niet bevestigen.

De voorvallen hadden plaats op de corona-afdeling, aldus het ziekenhuis. De raad van bestuur reageerde geschokt door de zaak. Het onderzoek richt zich op de periode maart 2020 tot mei 2022. Over drie maanden is de eerste openbare zitting in de strafzaak van de man.