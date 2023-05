Verpleger verdacht van twintigtal sterfgevallen ziekenhuis Assen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) van “een twintigtal” sterfgevallen. Dit maakte het OM donderdag bekend. Eerder werd bekend dat de 30-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld een maand langer in voorarrest blijft zitten.

Het OM baseert het getal op een brief die het ziekenhuis had ontvangen van een zorgorganisatie uit Drenthe. “In deze brief werd melding gemaakt van een aantal gesprekken die de verdachte had gevoerd met diverse hulpverleners. In die gesprekken gaf hij meerdere malen aan dat hij als longverpleegkundige in het WZA tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd”, aldus het OM in een persbericht over de zaak.

De verdachte zou volgens het OM, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Daarop besloot de zorgorganisatie de geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA. De verdachte was toen al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld.

Het strafrechtelijk onderzoek is momenteel in volle gang. Deskundigen onderzoeken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte. Ook vergelijken ze het dienstrooster van de verdachte met de overlijdens van patiënten. Het onderzoek richt zich op de periode maart 2020 tot mei 2022, meldde het ziekenhuis eerder. De resultaten van dit onderzoek worden ongeveer eind juni verwacht.

De onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven kwelt nabestaanden enorm, zegt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. “Ze hebben zoveel vragen op dit moment.”

De verdachte is verhoord, net als zijn collega’s en naasten. Zijn advocaat Tjalling van der Goot wil niets zeggen over de inhoud van de verklaringen die de man heeft afgelegd. “We zijn in het algemeen terughoudend met het doen van publieke uitlatingen”, antwoordt de raadsman op de vraag of de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.

De verdachte heeft ook een jaar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en in het Martini Ziekenhuis in Groningen gewerkt, voordat hij naar het WZA ging. “Het OM en de Inspectie (IGJ) zien voor nu geen reden en aanknopingspunten voor intern onderzoek”, laten beide ziekenhuizen weten. “De berichten over de aanhouding en de verdenking van een beroepsgenoot en ex-collega zijn schokkend en ingrijpend”, zegt het UMCG.