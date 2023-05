Voorarrest advocaat Inez Weski met 30 dagen verlengd

Advocaat Inez Weski blijft dertig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

De 68-jarige Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zit nog altijd in beperking, dat wil zeggen dat ze alleen met haar advocaat contact mag hebben en niet met de buitenwereld. Zowel haar advocaat als het Openbaar Ministerie kunnen op dit moment niet meer informatie geven over de zaak.

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Taghi, suggereerde de advocaat van T. dat Weski ook als doorgeefluik van Taghi zou hebben gefungeerd. Het Openbaar Ministerie liet in reactie daarop weten dat “aanvankelijk onderzoek duidelijk maakte dat het vermoeden bestaat dat Weski door familieleden van Taghi is benaderd voor een communicatielijn, maar niet dat zij erbij betrokken is geweest”.

Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden. Ze noemde de beschuldiging “onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar”. Youssef T. is in februari veroordeeld tot 5,5 jaar cel.