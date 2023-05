Website Staten-Generaal plat door ‘overbelasting’

De website van de Staten-Generaal, de volksvertegenwoordiging, is donderdag heel moeilijk bereikbaar. Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer is er “sprake van overbelasting”. Over de oorzaak daarvan zegt de senaat nog niets.

Cyberbeveiliger FalconFeeds.io zegt dat de site mogelijk is aangevallen door NoName05716, een relatief onbekende hackersgroep. Die ‘hacktivisten’ voeren regelmatig digitale aanvallen uit op tegenstanders van Rusland. Bij zulke ddos-aanvallen worden sites overspoeld met verkeer, waardoor ze haperen en slecht bereikbaar worden. Zo zou de groep vorige maand de site van de Canadese Senaat hebben aangevallen. Het is niet duidelijk of de hackers banden hebben met de Russische staat. Rusland heeft enkele bekende hackersgroepen die voor de inlichtingendiensten zouden werken, zoals Fancy Bear (ook wel Pawn Storm) en Cozy Bear. Die hebben in de afgelopen jaren ook aanvallen op de Nederlandse overheid uitgevoerd.

De storing op de site gebeurt op de dag dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een bezoek bracht aan het parlement. Hij sprak de leden van de Tweede en Eerste Kamer toe.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat is opgericht om te helpen bij de bescherming van vitale computersystemen, was niet direct bereikbaar voor toelichting.