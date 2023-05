Zelensky aangekomen bij Internationaal Strafhof in Den Haag

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het is nog niet duidelijk wat Zelensky precies bij het ICC gaat doen.

De president is sinds woensdagavond laat in Den Haag voor een verrassingsbezoek. Hij spreekt onder meer met premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren van Defensie.

Het ICC doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld maar ook met marechaussees die zoeken naar bewijzen van misdaden in Oekraïne.

In de omgeving van het strafhof zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo staan in de omgeving van het ICC meerdere politieauto’s en -busjes en voor de ingang zijn meerdere beveiligers te zien. Bij het strafhof hangt de Oekraïense vlag.

Later op de dag geeft de president een toespraak met de titel ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne’. Daarbij zal ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn.