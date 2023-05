Zelensky aangekomen op Catshuis voor overleg met Rutte en De Croo

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is bij het Catshuis aangekomen voor overleg met premier Mark Rutte. Ook de Belgische premier Alexander De Croo sluit zich (iets later) aan bij het gesprek.

Zelensky was eerder vandaag al in de senaat voor een gesprek met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ook was hij bij het internationaal Strafhof (ICC) en hield hij een speech in het World Forum voor genodigden.

Voor de Oekraïners is Nederland een belangrijk steunpilaar in de strijd tegen de Russen. Vorig jaar trok het kabinet meer dan een miljard uit voor hulp aan de regering in Kyiv, dit jaar is daar 2,5 miljard euro voor gereserveerd.

Het kabinet heeft steeds gezegd Oekraïne te blijven helpen zolang dat nodig is. Daarbij zijn geen taboe’s wordt steeds benadrukt. Nederland leverde al onder meer Patriot-raketten en mijnenjagers. Die laatsten worden over een paar jaar pas geleverd. Premier De Croo sluit zich een klein half uurtje later aan bij Rutte en Zelensky. Ze gaan de situatie in Oekraïne bespreken, kondigde de Belgische premier op Twitter aan. “Onze steun blijft onverminderd.”