Zelensky is vereerd om op 4 mei in Den Haag te zijn

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is “heel trots” dat hij op 4 mei is uitgenodigd in Den Haag. Dat zei hij tijdens de persconferentie op het Catshuis. Hij noemde het een hele belangrijke dag. “Wij vechten nu ook weer met een regime.”

Zelensky benadrukte dat hij en zijn land alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de oorlog in Oekraïne niet overgaat in een wereldoorlog. “Daarom hebben we hulp nodig”, sloot de president de persconferentie af.

Een aantal Kamerleden is niet bij de ontmoetingen aanwezig vanwege dodenherdenking. Caroline van der Plas (BBB) vindt het bezoek “heel misplaatst” en Geert Wilders (PVV) liet op Twitter weten dat het vandaag niet over Zelensky moet gaan. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is het niet eens met de kritiek en vindt dat dodenherdenking en het bezoek van de president hand in hand kunnen gaan.