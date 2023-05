Zelensky overtuigd van berechting van Poetin in Den Haag

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin in Den Haag zal worden berecht voor “zijn misdadige acties”. In een toespraak in het World Forum in Den Haag zei Zelensky dat hij er zeker van is dat die berechting van Poetin er komt, zodra “we winnen en we zullen winnen”.

Zelensky zei dat er er een tribunaal moet komen als antwoord op de agressie van Rusland. “Daarvoor is een volwaardig tribunaal nodig.” Van het sluiten van compromissen kan volgens de Oekraïense president geen sprake zijn.

Verder zei de Oekraïense president blij te zijn dat hij in Nederland is. “Het land van vrijheid en rechtvaardigheid.” Zelensky zei als grap ook dat “iedereen liever een andere Vladimir” in Den Haag had gezien in een verwijzing naar Poetin. Zelensky’s voornaam Volodymyr is de Oekraïense schrijfwijze van Vladimir.