Zelensky vertrekt bij Catshuis na gesprek met premier Rutte

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is weer vertrokken bij het Catshuis in Den Haag. Daar had hij een gesprek met premier Mark Rutte en de Belgische premier Alexander de Croo.

Buiten bij het Catshuis hangt de Oekraïense vlag. Daarnaast hangt de Nederlandse vlag halfstok. Bij de ingang van het Catshuis staan enkele tientallen omstanders, onder wie Oekraïners.

Zelensky bezocht eerder op donderdag al de Eerste en Tweede Kamer, het Internationaal Strafhof en gaf een speech in congrescentrum World Forum.