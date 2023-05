Oekraïners volgen Zelensky bij bezoek door Den Haag

Oekraïners die in Den Haag zijn en president Zelensky graag willen zien, volgen hem bij zijn bezoek aan diverse instanties in de hofstad. Zo stonden er al mensen met borden en Oekraïense vlaggen bij het Internationaal Strafhof (ICC). Dezelfde mensen stonden later ook bij congrescentrum World Forum aan het Churchillplein.

Op de bordjes stonden teksten als “No weapons, no Ukraine”, om het belang te benadrukken van wapens voor Oekraïne om zich te kunnen verdedigen. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag was ook aanwezig bij het World Forum en was buiten te zien.

Zelensky richtte zich tijdens zijn speech in het World Forum direct tot de Nederlandse burgers en riep de aanwezigen op één minuut stilte te houden voor alle slachtoffers die Rusland heeft gemaakt, ook voor de Nederlanders die omkwamen bij het neerhalen van MH17 in juli 2014. De titel van de speech was Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Zelensky kreeg een staande ovatie van de aanwezigen.

De president is sinds woensdagavond in het land voor een bezoek. Hij spreekt onder meer met premier Mark Rutte en minister van Defensie Kajsa Ollongren. Eerder op donderdag bezocht hij ook het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Wat hij daar precies deed, is niet bekend.

Nederland speelt een belangrijke rol in het vervolgen van oorlogsmisdadigers in Oekraïne: het ICC is in Den Haag gevestigd, evenals een speciaal onderzoekscentrum bedoeld voor het verzamelen van bewijs. De Russische president Vladimir Poetin is inmiddels al aangeklaagd door het ICC.