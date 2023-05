Zelensky vertrokken bij Internationaal Strafhof

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vertrokken bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Bij zijn vertrek zwaaide hij naar meerdere mensen die hem buiten opwachtten, onder wie Oekraïners, en riep hen toe.

Zelensky is ongeveer een half uur in het ICC geweest, wat hij er precies heeft gedaan is niet bekend.

Meerdere mensen hadden zich verzameld voor het strafhof voor de komst van de president. De aanwezige Oekraïners riepen naar hun president in hun moedertaal: “Glorie voor Oekraïne” en “heel erg bedankt”. Behalve mensen met Oekraïense vlaggen stonden er ook mensen met bordjes met teksten, zoals ‘No weapons, no Ukraine’ (geen wapens, geen Oekraïne) en ‘Kyiv, not Kiev’ en het woord F-16 met zowel de Nederlandse als de Oekraïense vlag erbij.