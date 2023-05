Zelensky ziet op basis Soesterberg ‘bescherming van leven’

Op de militaire basis van Soesterberg heeft Defensie aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky materieel laten zien dat is toegezegd aan zijn land. “We zien hier en nu de hulp en de bescherming van leven”, zei de president over de pantserhouwitser, het patriot-luchtverdedigingssysteem, het gepantserde verkenningsvoertuig en het andere materieel dat te bewonderen was op de basis.

Zelensky werd in Soesterberg ontvangen door minister van Defensie Kajsa Ollongren. Ook premier Mark Rutte was erbij. Op de basis stonden een kleine tweehonderd mensen op Zelensky te wachten, onder wie enkele tientallen landgenoten. De president sprak met Oekraïners die op het slagveld gewond zijn geraakt. Nederland regelt voor hen de zorg. Hij sprak ook jonge militairen die door Nederland zijn getraind.

Verder stond Zelensky ook Nederlandse militairen en ander defensiepersoneel te woord. Veel van hen waren betrokken bij het sturen van militair materieel naar Oekraïne. Het Nederlandse personeel gaf de Oekraïense president tweemaal luid applaus.

Zelensky bracht donderdag een onverwacht bezoek aan Nederland. Hij dankte premier Rutte voor de steun van Nederland aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Hij vroeg ook meer hulp van Europese landen, waaronder gevechtsvliegtuigen. Het bezoek staat verder in het teken van gerechtigheid: het Internationaal Strafhof en een nog op te richten speciaal tribunaal moeten ervoor zorgen dat Russische verantwoordelijken berecht worden.