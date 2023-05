Advocaat Knoops ziet fouten in onderzoek naar roofmoord Curaçao

De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben een herzieningsverzoek ingediend bij het hof op Curaçao in de zaak over een roofmoord op een supermarkteigenaar in Willemstad. De advocaten concluderen na langdurig onderzoek dat de veroordeelde Vernond Rombley (27) zeer waarschijnlijk de schutter niet kan zijn geweest en dat er in het strafrechtelijk onderzoek naar de moord fouten zijn gemaakt.

“We hebben de zaak vier jaar lang onderzocht met nationale en internationale experts en vastgesteld dat de dader van de roofmoord niet Rombley kan zijn”, zegt Knoops. Hij baseert zich onder meer op een driedimensionale reconstructie van de brute roofmoord uit december 2014, die ze zelf financierden met sponsoring en lieten uitvoeren door een Engels onderzoeksteam. Die reconstructie met CSI-achtige technieken, gebaseerd op beveiligingsbeelden, toont volgens Knoops aan dat de schutter zeven centimeter kleiner is dan Rombley.

Rombley werd in 2016 op 19-jarige leeftijd veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor de roofmoord op de Chinese Zufeng Li (34), die in zijn minimarkt in Willemstad op 20 december 2014 werd neergeschoten, waarna twee overvallers een paar honderd dollar weggristen. Rombley kwam in beeld bij de politie omdat hij meisjes whatsappberichtjes stuurde waarin hij de moord zou hebben bekend.

Rombley en zijn advocaten zijn een jaar lang gevolgd door documentairemakers van KRO-NCRV. In de driedelige documentaireserie De zaak-Rombley stellen de advocaten dat de politie en het Openbaar Ministerie op Curaçao het strafrechtelijk onderzoek naar de minimarkt-moord niet goed hebben uitgevoerd. De appjes zou Rombley hebben verstuurd uit stoerheid om aandacht te trekken van meisjes, vertelt hij in de Koraal Specht-gevangenis aan de documentairemakers. Het eerste deel van de documentaire is woensdag 10 mei te zien op NPO 3.

Het advocatenduo onderzoekt de zaak-Rombley met een team van deskundigen, onder wie de oud-politiechef van Caribisch Nederland. Dat doen zij vanuit het Nederlandse Innocence Project, dat onderdeel is van een internationaal netwerk van organisaties die opkomen voor mogelijk onterecht veroordeelden.