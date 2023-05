Cocktails en kaviaar populair ondanks prijsstijgingen

Vraag en aanbod van luxeproducten in de horeca zijn dit jaar ondanks de inflatie toegenomen. Kaviaar bijvoorbeeld was vroeger alleen in een sterrenrestaurant te krijgen maar nu eten we het al op friet, groente of chips. En tegenwoordig heeft bijna iedere horecazaak een redelijk uitgebreide cocktailkaart waarbij zowel alcoholvrije als cocktails met sterke drank gretig aftrek vinden.

Bacardi rum

Cuba Libre, Mojito, Dark & Stormy en Pina Colada; deze klassieke cocktails met rum zijn in ieder geval niet meer weg te denken zijn uit iedere zichzelf respecterende cocktailbar. Bacardi rum is de meest bekende en verkochte rum ter wereld. Per jaar worden er maar liefst 200 miljoen flessen per jaar in meer dan 100 landen verkocht. Vandaag de dag bestaat het Bacardi aanbod uit verschillende soorten en smaken, voor ieder wat wils dus . Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Het verhaal van Bacardi begint namelijk klein, met een enkele distilleerderij in Santiago de Cuba. In 1862 om precies te zijn toen een Spaanse immigrant genaamd Don Facundo Bacardí Massó er een kleine distilleerderij opende.

Een pionier in Cuba

Don Facundo was een pionier op het gebied van rumproductie en hij experimenteerde met verschillende technieken om een ​​rum te creëren die zachter en fijner van smaak was dan de rums die destijds in Cuba werden geproduceerd. Een van zijn belangrijkste innovaties was het gebruik van een speciale gist die hij ontwikkelde om de rum te fermenteren. Dit zorgde ervoor dat de rum minder bitter en zuur was dan andere rums op dat moment. Hij begon ook met het filteren van de rum door middel van houtskool, wat de smaak en helderheid verbeterde. Maar het belangrijkste kenmerk van Bacardi-rum was het gebruik van witte eiken vaten om de rum in te rijpen. Don Facundo ontdekte dat deze vaten een zachtere en subtielere smaak aan de rum gaven dan de gebruikelijke vaten die in die tijd werden gebruikt.

Gouden medaille

Het duurde niet lang voordat Bacardi-rum populair werd in Cuba en daarbuiten. In 1877 werd Bacardi bekroond met een gouden medaille op de Wereldtentoonstelling in Parijs. De distilleerderij werd zelfs benoemd tot de officiële leverancier van de koninklijke Spaanse marine! De broers Bacardi, die het bedrijf hadden overgenomen na de dood van Don Facundo, besloten in 2010 om de distilleerderij te verplaatsen naar Havana, een bloeiend handelscentrum en een belangrijk knooppunt voor de export van suikerriet, een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van rum.

Wereldveroveraar

In de periode tussen 1910 en 1960 groeide Bacardi uit tot een wereldwijd bekend merk. De destilleerder breidde het zijn aanwezigheid en productlijn uit naar nieuwe markten en producten en zette een aantal mijlpalen. Zo lanceerde het bedrijf in 1910 Bacardi’s Havana Club rum, die al snel een van de meest populaire en bekende rums ter wereld zou worden. Vijf jaar later introduceerde Bacardi’s het iconische en zeer herkenbare vleermuislogo.

Rum was niet langer het drankje van piraten, maar werd het lievelingsdrankje van bekende schrijvers zoals Ernest Hemingway. Het duurde niet lang tot het bedrijf zich vestigde in Mexico, Puerto Rico en Spanje en in de jaren 40 en 50 breidde Bacardi zijn productlijn uit met nieuwe soorten rum en andere gedistilleerde dranken, waaronder Martini & Rossi vermouth. Toen in 1958 de Cubaanse revolutie uitbrak, werd Bacardi gedwongen om zijn fabriek en activiteiten in Cuba te verlaten en te verhuizen naar Puerto Rico. Vanaf toen breidde het bedrijf zijn productlijn uit met nieuwe likeuren en mixdranken en verwierf het bedrijf verschillende merken.

200 merken

Tegenwoordig is Bacardi een van ’s werelds grootste producenten van gedistilleerde dranken, met een assortiment van meer dan 200 merken, waaronder Bacardi rum, Grey Goose vodka, Bombay Sapphire gin en Martini & Rossi vermouth. In ieder cocktailrecept kun je inmiddels dus een shotje van Bacardi verwachten!