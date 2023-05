Kantoorinrichting met kringloopmeubels steeds populairder

Tweedehands meubelen en spullen van de kringloop worden steeds populairder bij bedrijven die op zoek zijn naar een duurzame en budgetvriendelijke manier om hun kantoorinrichting te vernieuwen. Maar ook wie zijn thuiswerkplek wil inrichten, doet er goed aan om te kijken of er nog iets te scoren valt op rommelmarkten, in kringloopwinkels of op websites voor tweedehands koopjes.

Hoewel er beperkt onderzoek is gedaan naar de voordelen van het gebruik van tweedehands meubelen en spullen van de kringloop in de kantoorinrichting, zijn er aanzienlijke voordelen zijn op het gebied van duurzaamheid, kostenbesparing en creativiteit! Een onderzoek uit 2020, gepubliceerd in het Journal of Industrial Ecology, richtte zich op de economische en ecologische voordelen van tweedehands meubelen in de kantoorinrichting. De resultaten toonden aan dat het gebruik van tweedehands meubelen kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Het leidt bovendien ook tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

5 voordelen van een tweedehandse kantoorinrichting

Maar naast de ecologische voordelen van het verminderen van de vraag naar nieuwe producten en de vermindering van afval, biedt het gebruik van tweedehands meubelen en spullen van de kringloop nog tal van andere voordelen. In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van tweedehands meubelen en spullen van de kringloop bespreken.

Budgetvriendelijk

Een van de meest voor de hand liggende voordelen van het gebruik van tweedehands meubelen en spullen van de kringloop is de kostenbesparing. Nieuwe kantoormeubelen en apparatuur kunnen erg duur zijn, vooral als je een grote ruimte moet inrichten. Door gebruik te maken van tweedehands bureaustoelen en spullen van de kringloop kun je geld besparen, wat vooral nuttig is voor start-ups en kleine bedrijven die nog niet veel geld hebben om uit te geven aan kantoorinrichting.

Unieke en karakteristieke uitstraling

Tweedehands meubelen en spullen van de kringloop zijn vaak uniek en hebben een eigen karakter. Door deze materialen te gebruiken, kun je een unieke en persoonlijke sfeer creëren die past bij de uitstraling en cultuur van het bedrijf. Dit kan bijdragen aan een inspirerende en creatieve werkomgeving die de motivatie en productiviteit van de werknemers kan verhogen.

Duurzaamheid

Het gebruik van tweedehands meubelen en spullen van de kringloop is een duurzame keuze. Door deze materialen te gebruiken, verminder je de vraag naar nieuwe producten. Bovendien verminder je de belasting van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen. Hierdoor draag je bij aan een beter milieu en verklein je de ecologische voetafdruk van het bedrijf.

Sociale verantwoordelijkheid

Kringloopwinkels en tweedehandswinkels bieden vaak werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze winkels te ondersteunen, draag je bij aan hun missie en visie. Ook help je om de lokale economie te stimuleren. Het gebruik van tweedehands meubelen en spullen van de kringloop is dus niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor de lokale gemeenschap.

Historische waarde

Veel tweedehands meubelen en spullen hebben een verhaal en een geschiedenis. Zeker een tweedehands bureau vertelt vaak een verhaal, zoals dat van een dikbuikige directeur met grote sigaar of de secretaresse van weleer, met rode nagellak typend achter haar typemachine. Door deze ‘oude’ materialen te gebruiken, kun je een connectie maken met het verleden en de geschiedenis van jouw bedrijf. Maar er zijn ook tweedehands kantoorartikelen online te verkrijgen die relatief nieuw en modern zijn. Voor elke smaak is er wel iets te vinden. Zo’n uniek design van de werkomgeving kan bijdragen aan de identiteit en de cultuur van het bedrijf en een gevoel van trots en verbondenheid creëren bij de werknemers.

Consuminderen en vintage zijn sowieso de trends in ‘interior decorating’ want waarom zou je nieuwe spullen kopen als dat kwalitatieve Gispen bureau uit de zestiger jaren of die prachtige designlamp van Marcel Wanders heel goed in de stijl van jouw kantoor past?