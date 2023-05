Teller inzamelingsactie De Feijenoorder passeert anderhalve ton

De teller van een crowdfundingsactie van supportersvereniging De Feijenoorder staat vrijdagochtend op meer dan anderhalve ton. “Heel erg fijn en onvoorstelbaar”, noemt voorzitter Kees Lau de tussenstand. Feyenoord kan zondag bij winst landskampioen worden als PSV de dag ervoor punten verliest tegen Sparta.

De vereniging streeft ernaar om 200.000 euro op te halen, onder meer om een groot spandoek in stadion De Kuip te bekostigen tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op zondag 14 mei. Als er meer dan 60.000 euro wordt opgehaald dan komt er ook een Feyenoordspandoek te hangen op een gebouw in Rotterdam, schrijft de vereniging op de website.

De actie om geld op te halen is woensdag om 19.08 uur gestart. “In 1908 is de club opgericht”, verklaart Lau het tijdstip. Hij legt uit dat vergaderingen van De Feijenoorder vaak ook om die tijd beginnen. En ook in donaties komt het getal steeds terug, ziet Lau. Zo zijn er mensen die 19,08 euro doneren maar ook zijn er donaties binnen van 1908 euro.

Inmiddels zijn er meer dan 9000 donaties gedaan. De voorzitter had niet verwacht dat er zo massaal gedoneerd zou worden, al verbaast het hem niet. “Je weet als een beroep op het legioen wordt gedaan dan kan het heel hard lopen”, aldus Lau. “Als het echt nodig is dan staat het legioen op en dan zijn ze er, hartverwarmend.”

Al het extra geld dat wordt opgehaald wil de supportersvereniging gebruiken om haar werkplaats waar de spandoeken gemaakt worden te verbeteren.