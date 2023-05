Van der Maat vindt sterke krijgsmacht belangrijk voor vrijheid

Een sterke krijgsmacht is belangrijk om te voorkomen dat vrijheid verloren gaat. Militairen zetten zich elke dag in voor alles waar wij voor staan. Door Nederland en onze bondgenoten te beschermen, door Oekraïne te ondersteunen en vorige week nog door mensen uit Soedan te halen. Maar we moeten zelf ook beseffen dat vrij zijn en blijven een voortdurend gevecht is. Dat heeft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) vrijdag in Wageningen gezegd bij de Nationale Herdenking Capitulaties 1945.

In Hotel De Wereld in Wageningen werd in mei 1945 onderhandeld over de voorwaarden waaronder Duitsland zich over wilde geven. Op het 5 Mei Plein voor het historische hotel had de herdenking plaats. Naast oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog waren daarbij ook onder anderen prof.mr. Pieter van Vollenhoven, de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, Inspecteur der Krijgsmacht Frank van Sprang en ambssadeurs van de geallieerde landen aanwezig.

“Vrijheid is de strijd meer dan waard”, aldus Van der Maat, die verhalen aanhaalde van Oekraïense jongeren die vorig jaar moesten vluchten voor de oorlog. “We zijn gewend geraakt aan vrede, maar dit schudt ons wakker. We moeten zelf iedere dag rekening houden met elkaar, elkaar verdragen, ook als je het niet met iemand eens bent, naar elkaar luisteren en naar elkaar omkijken”, zei de bewindsman.

De herdenking wordt afgesloten met kransleggingen en een vlaggenceremonie. De flypast van historische vliegtuigen is afgelast wegens de slechte weersomstandigheden. Direct na de herdenking start het Bevrijdingsdefilé, waaraan zo’n 1500 veteranen deelnemen. Het defilé wordt geopend door hoogbejaarde veteranen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Een aantal van deze veteranen wordt in historische legervoertuigen vervoerd.