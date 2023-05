Vrouwelijke WOII-veteraan (96) ontsteekt Bevrijdingsvuur

De 96-jarige Britse oud-militair Marie Scott heeft kort na middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken in Wageningen. Ze deed dat samen met burgemeester Floor Vermeulen. Zo’n 1700 estafettelopers uit 87 gemeenten verspreiden vervolgens de vlam naar tientallen gemeenten in het land voor Bevrijdingsdag.

Scott is de eerste vrouwelijke veteraan die het Bevrijdingsvuur ontsteekt in de Gelderse plaats bij Hotel de Wereld, de plek waar in mei 1945 de onderhandelingen waren over de capitulatie van de Duitse bezetters. De oud-militair was actief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo zat zij bij de verbindingsdienst van het Britse leger in Portsmouth. Op en na D-Day, de geallieerde landing op de stranden van Normandië op 6 juni 1944, gaf zij berichten door aan het front.

Samen met vijftien andere Britse veteranen reisde Scott woensdag naar Nederland om de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen. De hoogbejaarde veteranen gaan op 5 mei ook voorop in het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Aan het defilé doen ongeveer 1500 veteranen mee van tal van missies waaraan Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog deelnam.

Het vuur uit Wageningen wordt onder andere aangestoken op de veertien Bevrijdingsfestivals die vrijdag plaatsvinden in het land.