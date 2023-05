Weski voorlopig geschorst als advocaat

Inez Weski is voorlopig geschorst als advocaat, bevestigt de deken van Rotterdam na berichtgeving van RTL Boulevard en De Telegraaf. De maatregel wordt opgeheven als de verdenkingen tegen de advocaat, die vorige maand werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, ongegrond blijken te zijn.

De deken van Rotterdam Peter Hanenberg zegt dat het hem zwaar is gevallen om de Raad van Discipline te verzoeken de 68-jarige Weski voorlopig te schorsen. “Daarbij wil ik direct opmerken dat dit een ordemaatregel betreft en nadrukkelijk geen strafmaatregel.”

De ordemaatregel is volgens hem nodig omdat Weski niet in staat is haar praktijk uit te voeren. Op de website van haar kantoor is de profielpagina van Weski ook verwijderd.

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Na haar arrestatie legde ze de verdediging neer. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze informatie van Taghi vanuit de extra beveiligde gevangenis met zijn contacten in de buitenwereld heeft gedeeld.