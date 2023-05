De website van de rechtspraak is weer terug in de lucht na een ddos-aanval. Rechtspraak.nl was twee dagen moeilijk te raadplegen, omdat die sinds donderdag werd overspoeld met internetverkeer.

“Door het treffen van verschillende maatregelen is rechtspraak.nl weer bereikbaar”, zegt een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak zaterdagochtend. “De aanval had geen impact op de behandeling van rechtszaken.” De Raad voor de Rechtspraak doet aangifte.