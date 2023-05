Actie DierenPark Amersfoort levert paar honderd zakjes drollen op

De poepactie van DierenPark Amersfoort heeft een paar honderd zakjes met drollen van huisdieren opgeleverd, meldt een woordvoerder. De uitwerpselen worden door de dierentuin gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zondag was de laatste dag van de inleveractie.

De woordvoerder noemt de actie “succesvol”. Er zijn niet alleen uitwerpselen ingeleverd van honden en katten, maar bijvoorbeeld ook van gekko’s en parkieten. Sommige mensen hadden zelfs brieven bijgevoegd die ‘door het dier in kwestie’ waren geschreven, zegt de woordvoerder.

Het dierenpark werkt samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), dat de uitwerpselen onderzoekt. Het moet onder meer informatie opleveren over of planteneters andere enzymen (eiwitten) hebben dan vleeseters.

Bij de ingang van het dierenpark stond een grote box waar mensen de uitwerpselen konden inleveren. De drollen moesten in een boterhamzakje of hondenpoepzakje. Dat zakje kon vervolgens in een hersluitbaar zakje met zipsluiting, met daarop een sticker met de diersoort en het ras.