AZ veroordeelt kwetsende spreekkoren deel Alkmaarse fans

AZ veroordeelt het gedrag van een deel van de aanhang voorafgaand aan het duel met Ajax in Amsterdam van zaterdag. De politie hield 154 Alkmaarse fans aan die in de metro op weg naar de Johan Cruijff ArenA antisemitische liederen zongen en daar ook na diverse aanmaningen niet mee ophielden.

“AZ verwerpt en veroordeelt dat een klein deel van de aanhang zaterdagavond onderweg naar het stadion kwetsende spreekkoren heeft geuit”, schrijft de Alkmaarse Eredivisionist op de website. “De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.”

De club zegt het onderzoek af te wachten. “We verlenen logischerwijs alle medewerking die daarbij gevraagd wordt.” Het duel eindigde in 0-0.

Het Centrum Informatie en Documentatie IsraĆ«l (CIDI) is te spreken over de arrestaties. “Heel goede actie”, schrijft de organisatie op Twitter. “De politie heeft supporters aangehouden omdat ze antisemitische liederen zongen. Ook in het voetbal mogen we antisemitisme niet normaal vinden. Deze antisemitische spreekkoren werken namelijk door in andere delen van de maatschappij.”