De regenboogvlag van een lhbti-vereniging in Delft is opzettelijk verbrand, meldt de politie. Dit is waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd. De vlag hing aan de gevel van het pand aan de Lange Geer in de binnenstad.

De melding kwam rond 12.30 uur bij de politie binnen. Er is aangifte gedaan. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen.