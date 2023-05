Vijf aanhoudingen na drugsvondst in Rotterdamse Waalhaven

In de Waalhaven bij Rotterdam is zaterdagavond een nog onbekende hoeveelheid drugs in beslag genomen. Vijf verdachten zijn opgepakt, meldt de politie.

De actie valt onder het zogenoemde HARC-team (Hit And Run Cargo) en daarom kan de politie er naar eigen zeggen niet meer over melden dan zij al op Twitter deed. Volgens RTV Rijnmond waren de vijf, zogenoemde uithalers, bezig om cocaïne uit containers te halen. Daarbij scheurde een boodschappentas waardoor enkele pakketten drugs op straat bleven liggen. Politie en douane betrapten de uithalers op heterdaad.

Het HARC-team is een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie dat vooral opereert in en rond de Rotterdamse haven. Uithalers zijn mensen die containers openbreken om er drugs uit te halen. Dat doen ze vaak in opdracht van drugscriminelen. Soms zijn ze minderjarig. In de Rotterdamse haven worden vrijwel wekelijks uithalers betrapt.