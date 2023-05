Amsterdam verhoogt parkeertarieven rand van de stad

Amsterdam gaat de parkeertarieven voor de zogeheten locaties voor Parkeren en Reizen (P+R) aan de rand van de stad verhogen. Dit zou nodig zijn omdat de parkeertarieven op deze locaties al bijna tien jaar niet zijn meegestegen met inflatie en dat “kost de gemeente geld”. “De verhoging van de tarieven moet ervoor zorgen dat er net zoveel geld bij de P+R-voorzieningen binnenkomt als we eraan uitgeven”, aldus de gemeente.

De daltarieven voor parkeren aan de rand van de stad stijgen vanaf juli van 1 euro naar 6 euro per dag. De daltarieven gelden van maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur, het hele weekend, en op feestdagen. Wie voor 10.00 uur op de P+R-locaties parkeert, betaalt vanaf juli niet 8 euro maar 13 euro per dag. Dat is nog altijd een stuk goedkoper dan parkeren in het Amsterdamse centrum; daar kost een parkeerplek 7,50 euro per uur.

Het idee van de P+R-locaties is dat bezoekers hun auto relatief goedkoop aan de rand van de stad kunnen parkeren, zodat ze daarna met het openbaar vervoer verder reizen. Daardoor zijn er minder auto’s in de hoofdstad.

De gemeente wil bezoekers die elders in de stad moeten zijn ook stimuleren de auto achter te laten bij een P+R-locatie en daarna verder te reizen met het ov. Daarom vervalt later in het jaar ook de zogeheten ‘centrumcheck’ voor parkeerders op deze locaties. Nu is het nog zo dat wie de auto parkeert op een P+R-locatie, op de terugweg bij het openbaar vervoer in het centrum moet inchecken. “U kunt straks in de hele stad inchecken om de auto weer bij de P+R op te halen. U betaalt dan nog steeds het voordelige P+R-tarief”, aldus de gemeente.