Amsterdam zint op ‘verschillende scenario’s’ voor uitslag Turkije

Amsterdam bereidt zich voor op “verschillende scenario’s” rond de uitslag van de Turkse verkiezingen aankomende zondag. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema weten. Om wat voor maatregelen het eventueel gaat, is nog niet duidelijk. In de RAI was zondagavond een massale vechtpartij, waarbij vermoedelijk waarnemers van Turkse partijen betrokken waren.

In de RAI was het al de hele week onrustig tussen de waarnemers van de Turkse partijen die aanwezig waren om het stemmen in goede banen te leiden. De gemeente laat weten niet betrokken te zijn bij de organisatie in de RAI. “De organisatie van de verkiezingen en het ordentelijk verloop van het tellen van de stemmen zijn de verantwoordelijkheid van het Turks consulaat. De burgemeester en de politie zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. De politie kwam in actie omdat de openbare orde werd verstoord”, aldus de woordvoerder.

De politie zegt alleen te hebben ingegrepen om dat de openbare orde in het geding was. Er is niemand aangehouden. Tijdens de vechtpartij tussen ongeveer driehonderd personen raakten twee mensen gewond.

Fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD Claire Martens liet maandagochtend bij Goedemorgen Nederland weten zich zorgen te maken over implicaties van de uitslag. “Maar mijn zorg is eigenlijk richting de toekomst. Als er nu al rellen uitbreken, wat gebeurt er dan met de verkiezingsuitslag volgende week? Ik wil vooral weten van de burgemeester wat we gaan doen”, zei ze bij de ochtendshow van WNL.

In Deventer, Den Haag en Eindhoven konden ook Turkse Nederlanders hun stem uitbrengen voor de verkiezingen. Op deze locaties deden zich voor zover bekend geen incidenten voor.