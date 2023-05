Deskundige: onrust RAI tekenend voor spanningen rond verkiezingen

De onrustige situatie in de RAI bij het stemmen van Turkse Nederlanders voor de verkiezingen in Turkije lijkt tekenend voor de “gespannen situatie” tussen de aanhangers van de verschillende partijen. “De kans dat de vechtpartij politiek gerelateerd was, is wel voorstelbaar”, zegt Christopher Houtkamp van onderzoeksinstituut Clingendael.

Waar zich op stemlocaties in Deventer, Den Haag en Eindhoven voor zover bekend geen incidenten voordeden, gingen zondagnacht volgens de politie zo’n driehonderd mensen in de Amsterdamse RAI met elkaar op de vuist. Ook bij stembureaus in Bremen en Marseille ging het vorige week mis.

“Ook in Frankrijk en Duitsland heb je te maken met die splitsing van de politieke groepen. En zeker in Duitsland wonen veel aanhangers van Erdogan. De onrust zegt heel veel over de spanningen die er leven rondom de verkiezingen en de strijd tussen president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. Aanhangers van Kilicdaroglu zien dit als een laatste kans voor de democratie”, weet Houtkamp.

Houtkamp bouwt wel een voorbehoud in bij de onrust in de RAI. “We weten nog niet zeker wat de aanleiding is van de vechtpartij”, zegt de deskundige Turkse diaspora. “Gezien de spanningen is een politieke achtergrond echter niet ondenkbaar. Ook omdat dit al de tweede keer was én plaatsvond bij een stembureau.”

In Nederland zijn volgens de Turkse ambassade meer dan 200.000 mensen geregistreerd als kiezer. In totaal wonen er zo’n 3,4 miljoen stemgerechtigde Turken in het buitenland. “Stemmen die steeds belangrijker worden bij de Turkse verkiezingen”, legt Houtkamp uit. “De marges zijn zo klein. Daarom heeft de Turkse overheid in 2014 het stemmen in het buitenland ook makkelijker gemaakt. Vroeger moest je soms lang reizen naar een ambassade of andere obstakels nemen. Nu regelt de Turkse overheid veel zaken, zoals de huur van de zaal. De Nederlandse overheid is alleen verantwoordelijk voor de openbare orde.”