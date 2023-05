Enkele kijkevenementen kampioensduel Feyenoord uitverkocht

Aanstaande zondag is de wedstrijd van Feyenoord op meerdere plekken te volgen op grote schermen in Rotterdam. Twee kijkevenementen aan de Binnenrotte en het Stadhuisplein zijn bijna een week van tevoren uitverkocht, melden die organisaties.

Zondag voetbalt Feyenoord in een uitverkochte Kuip tegen Go Ahead Eagles. Fans verwachten dat de Rotterdamse club dan landskampioen wordt. Vooral in het centrum van Rotterdam lijken veel supporters te komen. Het evenement aan de Binnenrotte met 10.000 kaarten was in iets meer dan een dag uitverkocht, zegt regiomanager Micha van Tilburg van Hell’s Kitchen Horeca Groep (HKHG) namens de organisatie.

Afgelopen zondag versloeg Feyenoord Excelsior met 0-2. Dat duel werd ook uitgezonden op grote schermen op het Binnenrotte. Volgens Van Tilburg kwamen 1500 mensen daarop af. Net als vorig weekend worden bezoekers zondag bij binnenkomst gefouilleerd en vindt een tassencontrole plaats. “Een leger van portiers staat klaar als het fout gaat.”

Op het Stadhuisplein worden 7000 supporters verwacht, meldt Dana Mannessen van organisator Struisenburg Horeca. “We hebben meer dan voldoende beveiliging.” Ook op het Willemsplein bij de Erasmusbrug en in de Arminiuskerk is het duel te zien. Feyenoord liet eerder al weten geen schermen neer te zetten buiten De Kuip.

Schiedammers kunnen de wedstrijd op een groot scherm dichtbij huis kijken aan de Grote Markt in die plaats. Daar is plek voor 1500 mensen, de kaartverkoop is volgens mede-eigenaar Vincent van Ardenne inmiddels over de helft. “Dit gaat 100 procent uitverkopen.” Hier is ook beveiliging aanwezig en worden bezoekers gecontroleerd op onder meer vuurwerk. “Er is goed overzicht en beveiliging kan snel ter plekke zijn. We hebben niet vaak problemen”, zegt Van Ardenne.

Als Feyenoord zondag kampioen wordt, dan is de officiƫle huldiging een dag later. Die zal volgens de gemeente Rotterdam om 12.00 uur op het stadhuis aan de Coolsingel zijn.